Er teatret gået hen og blevet et museum af i går?

Hvorfor teater? Det blev over 100 teaterfolk rundt om i verden ved pandemiudbruddet sidste forår bedt om at give et bud på. Noget af en hadeopgave, fremgår det af mange af svarene i denne bog, med et så pivåbent, men samtidig basalt nødvendigt spørgsmål.

Udfordrende er det også som læser at navigere rundt i virvaret af stemmer fra forskellige teaterkulturer. Fra Columbia til Australien, fra Indien til Sydafrika og især fra Europa (dog ingen danske) lyder de, midtvejs mellem vitalt brølekor og vidtløftig hviskekoncert, fulde af fabulerende tankestrømme, fængende erindringsglimt og digtende tilnærmelser, tågesnak og kloge refleksioner.

Men bogens værdi ligger netop i den enkelte personlige stemme, ikke mindst når de stikker af i øst og vest. For teater er da en livsfornødenhed på linje med »brød« og »vand«? Eller tværtom ligger teatrets store mulighed måske i, at det ikke er nødvendigt? »En luksus«? Og når det dømmes ude, fordi det ikke er skabt til at kunne nå et massepublikum, er det netop dér – i »eksilet« uden for »støjen« – at potentialet ligger.

Alt i alt et generøst overbud. Alligevel føles det, som om det rammer lidt ved siden af. Nok på grund af selve spørgsmålets karakter. Kunne nogen i den aktuelle nedlukningssituation drømme om specifikt at spørge: Hvorfor film? musik? Forskellen ligger umiddelbart i, at film og musik trods alt stadig kan nå ud til folk, mens teatret med sin traditionelt uomgængelige fysiske forankring er ramt på sin eksistens’ kerne.