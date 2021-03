Anmelderne hader hende, men læserne kan ikke få nok: Nu kommer sidste bind af erotisk verdenssucces

Forskellen på litteraturpriser kan nogle gange måles i tid. Da Kazuo Ishiguro vandt nobelprisen i 2017, gik der kun en halv time, før en mur af journalister stod foran hans og Lornas hus i Golders Green i det nordlige London. Da Bernardine Evaristo vandt Bookerprisen i 2019, blev hendes liv forandret på en nat.

»Pludselig var jeg ikke bare en forfatter blandt mange andre. Jeg blev anset som en fremtrædende forfatter. Og det skete bogstavelig talt fra den ene dag til den anden«, har Evaristo netop fortalt norske Morgenbladet.

Hun fik prisen for sin store roman ’Pige, kvinde, andet’, hvor hun væver 12 forskellige personers historier sammen. Bogen er ude på norsk og udkommer på dansk om tre måneder.

Bernardine Evaristo er barn af en hvid mor og en sort far, og da hun voksede op i et hvidt boligkvarter, var racismen umulig at overse. Som forfatter ønsker hun i dag at bringe erfaringer, ideer og fortællinger om sorte mennesker i centrum.

»At være usynlig i et samfund er at blive gjort ugyldig. Du tæller ikke med, og det var min erfaring, da jeg voksede op i Storbritannien i 1960’erne og 1970’erne – du så ingen sorte mennesker noget sted, ikke i politik, ikke i medier, ikke blandt lederne. At erstatte et sådant fravær med tilstedeværelse er at sige, at du tæller med, og at den befolkningsgruppe, du tilhører, tæller med«.