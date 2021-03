4 hjerter: Irene Huss' datter vil også være politiefterforsker

Et helt centralt, måske det mest centrale, tema i moderne tv-fiktion er, hvordan mennesker får deres arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed. Og ikke mindst i krimigenren er det iøjnefaldende, hvor vanskelig en øvelse det er. Hvad enten man så hedder Dan Sommerdahl og bor med havudsigt i Helsingør, eller Jane Tennison og må trækkes med nederdrægtig toksisk maskulinitet i Londons politikorps.

Ja, selv i det ellers så ligestillede Sverige er det ingen dans på roser. Et eksempel er Helene Thurstens detektiv Irene Huss, der betalte en endog meget høj pris for at gøre karriere i Göteborgs politi. Mand med mere røg sig en tur. Så derfor er det med svært blandede følelser, hun ser sin datter Katarina fravælge universitetsstudier og menneskelige arbejdsforhold til fordel for en karriere i korpset. Men sådan er det. Den unge dame vil være polis, og selv om det er hårdt, går hun på med krum hals i den serie, der følger dette forløb.

Serien tager sit udgangspunkt i noget ballade omkring noget EU-protest, hvor sammenstødene mellem demonstranter og borgere er kammet over i håndgemæng af den mere væmmelige slags. Folk er kommet alvorligt til skade, og det skal naturligvis undersøges omhyggeligt. Den hvepserede sendes et hold politiaspiranter ind i, og der må de vælge, om de vil være en del af fællesskabet eller stå uden for det. Eller rettere: Det er ikke et valg, for enten er man med, eller også må man belave sig på at finde et andet erhverv, hvilket blandt andet sker for Katarinas veninde og holdkammerat ganske tidligt.