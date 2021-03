Rasende tv-seere kræver Piers Morgan fyret efter kommentarer om Meghan Markle

Nu er det nok.

Sådan siger adskillige britiske seere, efter den berømte tv-vært Piers Morgan har mødt hertuginde Meghans seneste anklager mod det britiske kongehus med en beskyldning om, at hele hendes historie er løgn.

Under et interview med Oprah Winfrey, som især den royalt interesserede del af verden havde ventet med spænding, fortalte hertuginde Meghan (tidligere Markle), at hun i sin tid i Storbritannien havde kæmpet med selvmordstanker under sin graviditet.

Baggrunden for hendes mørke sindstilstand var, uddybede hertuginden, det massive pres fra blandt andet de britiske medier, hun som nyt medlem af kongehuset oplevede. Hun fortalte, at da hun bad om hjælp fra det britiske kongehus, nægtede man hende det, fordi det ville se skidt ud for »institutionen«.

I morgenshowet ’Good Morning Britain’ mødte den britiske tv-vært hertugindens beretning med ordene:

»Jeg er ked af det, jeg tror ikke på et ord af, hvad hun siger«.

Piers Morgan tilføjede:

»Hvem gik du til? Hvad sagde de til dig? Jeg ville ikke stole på det, hvis hun læste vejrudsigten op for mig«.

Kommentaren fik Morgans medvært, Alex Beresford, til dagen efter at kritisere hans angreb på hertuginden i en live-udsendelse.

»Jeg forstår, at du ikke kan lide Meghan Markle. Du har gjort det så klart adskillige gange i det her program. Adskillige gange. Og jeg forstår, at du har et personligt forhold til Meghan Markle, eller havde et, og at hun skar dig fra. Hun har ret til at skære dig fra, hvis hun vil«, sagde Beresford.

»Har hun sagt noget om dig, siden hun skar dig fra? Det tror jeg ikke, at hun har, men alligevel bliver du ved med at rakke ned på hende«.

Da de sidste ord faldt, rejste Piers Morgan sig brat op og sagde, at han var færdig med at sidde og høre på den kritik i sit eget show, og forlod studiet.

Se episoden i slutningen af klippet her:

Morgans opførsel har fået flere af showets seere til at opfordre tv-stationen, ITV, der sender showet, til at fyre den prominente tv-vært. Det skriver britiske The Independent.

»Så det er ikke okay for andre at kritisere Piers Morgan. Så han smed sin teddybjørn ud af tremmesengen. Hvornår bliver den mand fyret?«, skriver en bruger på Twitter.

Især faldt det flere for brystet, at Morgan reagerede med foragt over for hertuginde Meghan, da hun fortalte om at være et sårbart sted som menneske. Tv-værten har efterfølgende understreget, at han ikke skal afgøre, om hertuginde Meghan har haft selvmordstanker. Og at hvis hun er blevet nægtet hjælp i den forbindelse, er det en skandale.

Det har dog ikke fået kritikken til at forstumme.

»Klassisk eksempel på selv at ville være grov, men marchere ud som et barn, når nogen giver igen. Marchér ud permanent, tak«, skriver en bruger.

Tv-værten Cynthia Garrett opfordrer til at lukke munden på Piers Morgan med kommentaren: »Hvornår i min karriere som en farvet kvinde har jeg nogensinde kunnet fare ud af studiet på mit arbejde og komme tilbage? Øh, aldrig!«.

ITV har ikke meddelt andet, end at de taler med Morgan om episoden.