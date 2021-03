»Sent på eftermiddagen tog jeg afsted fra Aarhus med 20 km i timen og tre små forfrosne børn på bagsædet«

Se mig nu, som jeg sidder her! Er jeg lykkelig?

Det er det centrale spørgsmål i ethvert menneskes liv, fordi hele livet går ud på at maksimere ens egen lykke – bevares, andres ulykke kan komme slemt på tværs.

Jo tak, det går helt godt. Først og fremmest sidder jeg ned, og det foretrækker jeg, det har jeg altid gjort. En ven af mig var 18 måneder og sad i sin klapstol uden at mæle et ord, før han så en is komme forbi og udbrød »is«. Derefter gik det stærkt. Han må have haft det dejligt, fredeligt. Også jeg ville gerne sidde i stilhed.