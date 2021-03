Eurovision-sang afvist for at have politiske undertoner

Organisationen bag Eurovision Song Contest, European Broadcasting Union (EBU), har afvist Hvideruslands deltagersang, da man vurderer, at den ikke følger Eurovisions retningslinjer om at være politisk neutral.

Sangen bliver kritiseret for at latterliggøre de demonstrationer, der foregår i Hviderusland, og for at støtte præsident Aleksandr Lukasjenko.

EBU, som er en sammenslutning af europæiske public service tv- og radiostationer, har konkluderet, at sangen, ’Ya Nauchu Tebya’ (’Jeg vil vise dig’), der skulle fremføres af bandet Galasy ZMesta, var for politisk.

»Som en del af den normale procedure for alle sange indsendt til at konkurrere i Eurovision Song Contest (ESC) har EBU omhyggeligt undersøgt den hviderussiske sang ’Ya Nauchu Tebya’ af Galasy ZMesta for at finde ud af, om den overholder reglerne«, skriver EBU på Twitter.