Anmelderens første galleribesøg i flere måneder føles som at være gæst i et hjem, hvor værtinden næsten er gået i symbiose med sin madras

Et klassisk Gesamtkunstwerk består af forskellige elementer og kunstformer, som tilsammen skaber en helhed, der – i bedste fald – er større end summen af de enkelte dele. Ofte vil der være adskillige bidragydere, som hver byder ind med lige præcis den teknik, det materiale eller udtryk, de mestrer, men Anna Stahn viser med sin soloudstilling ’Stars in the Hair’, at en enkelt kunstner også kan være nok.

I alle tilfælde når denne kunstner spænder over mange materialer og samtidig er i færd med at skabe sin helt egen verden omkring en central kvindefigur, som møder gæsten liggende henslængt på en madras, som hun ved nærmere eftersyn er gået halvvejs i symbiose med.

Det er hendes hjem, hendes liv, som vi er gæster i. Det er hendes liv, der fylder samtlige af Alice Folker Gallerys stærkt forskelligartede lokaler. Og når hun har entreen fuld af sko (i keramik og set i skåret silhuet ophængt på væggene som symboler), skyldes det dels, at det her er hjem, dels, at hjemmets beboer har Méret Oppenheims bog ’Warum ich meine Schuhe liebe’ liggende øverst i bogreolen.