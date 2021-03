Festivaler til Joy Mogensen: »Det ville være godt for alle, hvis vi kan få et klart svar«

Politikerne på Christiansborg er blevet enige om en aftale, der skal sikre danske festivaler og andre større arrangementer økonomisk i tilfælde af, at coronakrisen tvinger dem til at aflyse.

»Vi sikrer med den her aftale, at musikfestivaler, idrætsstævner og messer kan komme videre med at planlægge alt det, som kendetegner den danske sommer«, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

I den såkaldte arrangørordning vil en festival kunne få dækket op til 90 procent af en kontrakt med eksempelvis en musik til 50.000 kroner eller mindre, mens aftaler på over 600.000 kroner kun dækkes med op mod 50 procent.

Samtidig skabes der en nødpulje til velgørende festivaler – såsom Roskilde Festival – på 30 millioner kroner, hvorfra de vil kunne få støtte, hvis de trues af konkurs.

»Det giver os alle noget at se frem til den her sommer, hvor vi virkelig har brug for det. Men det sikrer også, at festivalerne overlever til næste år, hvis det ikke skulle lykkes«, skriver SF’s kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk i en skriftlig kommentar til Ritzau.