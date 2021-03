Chefredaktøren på Europas største tabloidavis anklages for at mobbe og forsøge at tvinge sig til sex

Med chefredaktørens afgang på landets største avis er #MeToo-bølgen endelig skyllet ind over Tyskland, hvor debatten indtil nu har fyldt meget lidt. Også lederen på et af Berlins største teatre har trukket sig fra sin stilling, mens en omfattende sag om seksuelle krænkelser mod ham undersøges. En af landets mest kendte instruktører er desuden anklaget for 18 tilfælde af seksuelle overgreb.

Sagerne kan starte en lavine i Tyskland som den, vi har set i Danmark, mener landets medier.

På Bild, der med 1,2 millioner daglige abonnenter og købere er Europas største tabloidavis, er man i gang med en veritabel forårsrengøring. Bladets ejer, den store Springer-koncern, har hyret advokatfirmaet Freshfields til at undersøge arbejdsforhold og mulige seksuelle krænkelser på Bild. I den forbindelse har flere kvinder anklaget chefredaktøren selv for at forsøge at tvinge sig til sex.