Vi streamer løs: Danskerne abonnerer nu i snit på 3,5 streamingtjeneste

Vi elsker streamingtjenester i Danmark – og åbenbart i højere og højere grad.

Det gennemsnitlige antal af streamingtjenester per husstand i Danmark er de sidste par år steget. Det er nu oppe på 3,5, hvor det for et år siden lå på 2,8, og i 2019 lå det på 2,7.

Det viser en ny undersøgelse fra analysefirmaet Wilke, som tirsdag blev offentliggjort på FutureTV’s webinar ’Hvem skal levere tv i fremtiden?’. Undersøgelsen er lavet på baggrund af 1.000 danskeres svar i februar.

»De her tal viser, at streamingtjenester er et marked, der stadig er i stærk vækst, og at danskerne har et stort streamingforbrug«, siger kommerciel direktør i Wilke Mette Stensbek Christensen.

Den seneste streamingtjeneste, der blev lanceret i Danmark, var Disney+, som har vist sig at blive en hurtig succes og er strøget ind som en af danskernes favorittjenester.

29 procent af danskerne har købt et abonnement på tjenesten, som for nylig blev udvidet med en ’voksenafdeling’ og samtidig fik hævet prisen fra 59 til 79 kroner om måneden.

Det abonnerer danskerne på: Her er de mest populære (med oktober 2020 i parentes): DR: 65 procent (50 procent) Netflix: 58 procent (50 procent) TV 2 Play: 44 procent (36 procent) Viaplay: 35 procent (33 procent) Disney+: 29 procent (20 procent) HBO: 24 procent (21 procent) C More: 13 procent (11 procent) Discovery+ (tidligere Dplay): 11 procent (12 procent) Amazon Prime Video: 9 procent (5 procent). Vis mere

Ifølge undersøgelsen har 34 procent af danskerne ikke lyst til at udvide deres streamingtjeneste-katalog, da de ikke har tid, penge eller behov for flere, men de resterende to tredjedele er fortsat sultne efter et større katalog.

»Danskernes streamingforbrug er ikke mættet endnu. Der må komme et maks på et tidspunkt, men jeg tror ikke, det er nået endnu. Om det vil komme over fire per hustand, virker jo lige nu helt skørt – men det er ikke utænkeligt. Det kommer an på, om streamingtjenesterne lykkes med f.eks at lave brugervenlige platforme eller en samlet pakke for flere streamingtjenester i én«, siger Mette Stensbek Christensen.

Naturligvis har coronapandemien også haft en påvirkning på danskernes indtag af Netflix-serier, film på Viaplay og Disney-tegnefilm, når børnene larmer lidt for meget under lockdown. Men det betyder ikke nødvendigvis, at forbruget forsvinder, når pandemien forhåbentlig snart er et overstået kapitel.

»Det store spørgsmål er, om det falder igen efter corona. Umiddelbart tror jeg det ikke. Men vores bedste spådom er, at hvis der er et tilbagefald, så vil det ikke blive særligt betydeligt. Danskerne har vænnet sig til det brede katalog, men de vil efter corona bruge mindre tid på streamingtjenester, men stadig ønske at have adgang til alt indholdet«, forudser Mette Stensbek Christensen.

Danskere, der udelukkende har streamingabonnementer og ikke længere har et tv-abonnement, er dog uændret gennem det seneste år, hvor selve streamingforbruget er skudt i vejret.

Tallet ligger nu på 31 procent, hvor det for et år siden var 30 procent.