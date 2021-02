Ny streamingtjeneste kommer til Danmark om få uger

Netflix, Viaplay, HBO Nordic, C More, Disney+.

Der er ikke mangel på streamingtjenester i Danmark, og snart vil endnu en tjeneste ramme markedet.

Det er den amerikanske mediekoncern ViacomCBS, der ruller sin nye streamingtjeneste Paramount+ ud på det danske og skandinaviske streamingmarked 25. marts.

Det 108 år gamle produktionsselskab, Paramount Pictures, har titler som børnetegneserien Paw Patrol, voksentegneserien South Park samt storfilm som Saving Private Ryan og desuden alle Indiana Jones-film, der alle vil kunne findes på streamingtjensten ved udgivelsen.

»Paramount+ vil give forbrugerne en premium streamingoplevelse til en pris, der er betydeligt lavere end andre tjenester, hvilket gør det attraktivt for både forbrugere og vores distributionspartnere«, udtaler Kelly Day, som er chef for streaming hos ViacomCBS Networks International, til The Hollywood Reporter.

Prisen per måned bliver 59 kr. Til sammenligning koster et abonnement på HBO Nordic og Viaplay 99 kr, samt 79 kr på Netflix og Disney+.

Senere på året vil de længe ventede biograffilm ’Mission: Impossible 7’, ’Top Gun: Maverick’ og ’A Quiet Place Part II’ blive sat på streamingtjenesten.

Kortere biografvindue i USA

I forbindelse med lanceringen af streamingtjenesten har Paramount Pictures også meldt ud, at man vil mindske biografvinduet i USA markant, skriver Variety.

I stedet for de traditionelle 90 dage mellem premieren i biografen og udgivelsen på streamingtjenesterne vil Paramount i stedet lade film få premiere på streamingtjenesten efter enten 30 eller 45 dage. Det sidste vil være tilfældet for film som ’Mission: Impossible 7’ og ’Top Gun: Maverick’.

Biograferne har tidligere kritiseret streamingtjenester for at forbigå biograferne ved at sende film direkte på streamingtjenesterne i stedet for i biograferne, og nyheden om at biografvinduet bliver mindsket er heller ikke blevet modtaget godt i USA.

Men det bliver ikke et problem for biograferne i Danmark.

»Lige nu er der ingen planer om at mindske biograffilmenes vindue i Danmark – vi elsker stadig vores biografer i Norden«, siger Jesper Dahl, direktør for ViacomCBS i Norden til Politiken.