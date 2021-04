Det er fremtidens luksus: I USA har de kun 10 steder tilbage. I Europa er der ingen

Når den svenske præst Tomas Sjödin har fortalt venner og bekendte, at han har skrevet en bog om stilhed, har mange af dem undret sig.

De har spurgt, hvorfor i alverden ’Lyden af stilhed’, som bogen hedder på dansk, udkommer netop i denne tid, hvor pandemien har gjort manges tilværelse for tyst? Og hvor så mange længes efter at være sociale?

»Men de forbehold bekræfter jo bare, at stilheden er blevet en slags fremmed fugl for os. Den er blevet noget, vi er lidt bange for og forsøger at holde på afstand med lyde og ved, at der foregår en masse. Jeg tænker, at pandemien giver os mulighed for at udforske stilheden og få den gode stilhed ind i vores liv på en ny måde«, siger Tomas Sjödin.

Der er nu også en anden grund til, at nogle i omgangskredsen har haft svært ved at forestille sig en bog om stilhed skrevet af netop Tomas Sjödin. Den 61-årige svensker er nemlig vokset op i pinsebevægelsen og arbejder på halv tid som præst i dens næststørste menighed i Sverige, Smyrnakirken i Göteborg, og pinsekirken leder snarere tankerne hen på ordrige bønner og sprudlende sang end på stilhed. Desuden er Tomas Sjödin overhovedet ikke noget stille menneske.

»Jeg taler meget og gerne, lytter næsten altid til musik, fløjter eller nynner, når jeg arbejder med hænderne, og jeg ynder at falde i søvn til den svage lyd fra radioen på natbordet. Jeg har et arbejde, der bevirker, at jeg er omgivet af mennesker fra morgen til aften, ringende telefoner og en daglig strøm af mails, som jeg har svært ved at nå at svare på«.