Fra pulversovs til to michelinstjerner: Det mobbede barn blev til michelinkok

30 år i dag:

Det er umuligt ikke at kunne lide Rasmus Munk.

Uanset hvem man er, og hvad man sætter pris på. For han er den sjældne kombination af et usædvanlig betænksomt menneske, der tør tale om sårbarhed, men også en mønsterbryder, der stadig værdsætter sin oprindelse, og så for dem, der sætter pris på ydre succes, en sand verdensstjerne inden for sit felt.