29-årig kok fra Randers har lavet årets bedste restaurant

Det kommer måske ikke som den helt store overraskelse, og derfor kan vi lige så godt rive plasteret af med det samme: Den blot 29-årige randrusianer og kok Rasmus Munk har med sin Alchemist skabt landets bedste restaurant.

Og det endda for andet år i streg.

White Guide 2020 Årets bedste restauranter: Top 10 1. Alchemist, København, 39/99 2. Geranium, København, 38/98 3. Noma, København, 38/94 4. Jordnær, Gentofte, 38/93 4. Kadeau, København, 38/93 4. Mielcke & Hurtigkarl, København, 38/93 4. Søllerød Kro, Holte, 38/93 8. Lyst, Vejle, 37/96 9. Syttende, Sønderborg, 37/95 10. Kong Hans Kælder, København, 36/95



Sådan lød det i hvert fald, da de mange priser til den såkaldte White Guide – en slags pendant til restaurantguiden fra Michelin og Nordens største af sin slags – mandag blev uddelt under et livestreamet event fra brancheorganisationen Landbrug & Fødevarers kontorer i København.

Alchemist på Refshaleøen fik af guidens anonyme anmeldere noget nær topkarakter på den interne pointskala med hhv. 39 point ud af 40 mulige for maden og en overordnet karakter på 99 point ud af 100 mulige.

Den samlede score inddeles således, at maden kan tælle for op til 40 point, drikkevarer for 20, service for 20 og miljø/stemning for 20 point.

I motivationen for hovedprisen til Alchemist lød det, at her er »velsmagen i centrum, råvarerne sublime, retterne har budskaber, og dine sanser udfordres i samspil med temaer, historie, dans, lyd, lys og visuelle effekter, som tilsammen skaber den sublime totale restaurantoplevelse«.

Dermed formår Alchemist med Rasmus Munk i spidsen at sammensætte »strålende og personlig madlavning på et niveau, som kan måle sig med de bedste i verden«.

Mange ’oplevelser’

I løbet af aftenen skulle der uddeles en hel del statuetter, de fleste for såkaldte ’oplevelser’. Der var altså andre end Alchemist, der blev fejret.

Mielche & Hurtigkarl på Frederiksberg har ifølge White Guide lavet årets dessertoplevelse. Prisen for årets fiske- og skaldyrsoplevelse løb Jordnær i Gentofte med, mens Søllerød Kro har sammensat årets vinoplevelse. Slutteligt får man den bedste service(oplevelse) på Geranium i Parken.

Årets unge kokketalent blev Nicolaj Møller Christensen fra Treetop i Vejle, årets bæredygtighedspris blev tildelt Frederiksminde i Præstø mens årets ’smæk for skillingen’-pris lander på hylderne hos Restaurant Tolv i København.

Slutteligt gik prisen for årets nye restaurant gik til Syttende i Sønderborg.

White Guide Danmark er blevet uddelt siden 2013, og normalt bliver restauranter i Grønland og på Færøerne også testet. Organisationen bag oplyser dog, at det på grund af coronapandemien ikke har været muligt i år. Derfor optræder færøske Koks ikke, selv om restauranten sidste år opnåede en tredjeplads på den samlede liste over landets bedste restauranter.