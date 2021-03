De åbner kønslæberne mod beskueren: Tidligere fjernede man vaginafigurer, men nu dukker flere pludselig op

Vi begynder med en indrømmelse. Ved første øjekast troede denne skribent, at figuren på fotoet forestillede en kvinde, der tømte indholdet af sin taske ud på jorden. Måske var noget blevet væk? Det sker. Men intet kunne være mere forkert, hvilket kunsthistorikere med speciale i folketro og førkristen symbolik åbenbart ved. Sheela na gig-figurer, som de hedder, er udstyret med en stor vulva og åbner kønslæberne mod beskueren. Det har de gjort mange steder fra 1100-tallet og frem, blandt andet i Storbritannien (foto), Norge og især i Irland, hvor der findes over 100 i alt, skriver The Guardian.

Men i takt med at kristendommen fordrev folketroen, blev mange af de gådefulde kvindefigurer ødelagt eller gemt af vejen, mens et antal endte på museernes magasiner. Det nye er, at en irsk kunstnerduo bestående af en anonym keramiker og en streetartist er begyndt at skabe nye sheela na gig-figurer og placere dem på steder, hvor kvinder er blevet mishandlet. En lerfigur med glaseret vulva og forgyldte kønslæber er således blevet placeret ved en bygning i Dublin, hvor børn og deres ugifte mødre blev mishandlet af den katolske kirke.

Samtidig er man i forskerkredse i gang med et opgør med den gamle tolkning af figurernes betydning. Mens man inden for den ældre kunsthistorie har tolket dem som noget, der skulle skræmme onde ånder væk eller få munke og andet godtfolk til at holde sig på dydens smalle sti, hælder forskerne nu til, at der er tale om fertilitetsgudinder, hvor den store kønsåbning blev dyrket som et ideal.

»I middelalderen var der en så høj dødelighed i forbindelse med fødsler, at man ønskede en stor vulva for at sikre at barnet kom ud så hurtigt som muligt, for en langstrakt fødsel kunne meget vel føre til døden for både barnet og moderen«, siger historiker Barbara Freitag, der er forfatter til en bog om emnet til den britiske avis.