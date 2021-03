’Alene i vildmarken’ kaster par ud i naturens Ikea-test

Martha og Camilla er gift og har en aura af at have mødt hinanden, da de gik til spejder. De er nok årets mest markante par, der er i pagt med universet og hinanden i den nye makkerparudgave af DR’s ’Alene i vildmarken’. De to kvinder bor normalt på Fyn, hvor de lever af et sælge økologiske grøntsager. Jeg vidste, at de var mine favoritter, da de stod ude i den vilde norske natur og skændtes lidt om, hvordan noget garn skulle bindes, og bagefter roste hinanden for, at de ikke kom op at skændes.

Det er smukt, sært bekendt på en konfronterende måde, men smukt. Intet andet peger mod skilsmisse som at skulle samarbejde, og ’Alene i vildmarken’ er tilbage med en femte sæson, der byder på naturens egen ultimative Ikea-test.

Programmets koncept går normalt ud på, at ti deltagere bliver sat ud i den vilde norske natur mutters alene. Så følger vi dem hver især, imens de skal fiske efter føde, sulte, fryse og kæmpe mod kedsomheden og ensomheden. Den, der holder ud længst, vinder æren – i USA er der en pengepræmie på spil. Mange deltagere kaster håndklædet i ringen, fordi de savner familien. Men denne nye sæson må de deltagende have en partner med, det kan være en nær ven, kæresten eller far, og udfordringen bliver at deles om maden og vanviddet.