Marimekko-dugen på sofabordet i det fynske parcelhus er en skarp kontrast til klumpen i Johans hals - og i læserens mave

I 1980’er-kultklassikeren ’Bloodsport’ står Jean-Claude Van Damme i rollen som tidligere elitesoldat Frank Dux over for den brutale Chong Li i en blodig kampsportsfinale. Men Chong Li snyder og blinder Frank Dux med et pulver, og pludselig er helten i problemer! På randen af nederlag og måske død husker han dog på sin gamle træner Tanaka og ender med at smadre Chong Li i blinde.

Da Johan, der går i syvende klasse på en fynsk lilleskole, genfortæller filmens handling til sin yngre ven Lars, virker han oprigtigt inspireret af Frank Dux’ karakterstyrke og jernvilje, som om filmen kan vise ham en retning i hans unge liv. Men da Sune fra 8. kommer forbi og synes, at filmen lyder latterlig, er det eneste, Johan kan sige: »Ja ... sindssygt latterlig!«.

I sin seneste tegneserie genbesøger Johan F. Krarup sine allertidligste ungdomsår i en knugende og fintfølende fortælling om ensomhed og usikkerhed, om svære venskaber og stivnet familieliv.

Johan og hans to søskende bor med deres forældre i et ganske almindeligt parcelhus i et ganske almindeligt forstadskvarter. Faren læser i en meget voksen alder på universitetet og går op i kunst og klassisk musik, men vil ikke forstyrres – og vil for alt i verden undgå at træffe beslutninger. Moren arbejder til sent og er ofte træt. Forældrene har kun ret overfladiske forhold til børnene, lader det til, og deres svar på alt, hvad Johan spørger om, ender altid med at være: ’Det må du selv om ...’. Den blomstrede Marimekko-dug på sofabordet skærer i øjnene som en demonstrativt munter kontrast.