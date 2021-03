Biograferne: »Det er ikke rimeligt – vi mener ikke, det er farligt at gå i biografen«

Fakta

Genåbningsplan for kulturlivet:

21. april: Museer, kunsthaller og biblioteker åbnes med krav om coronapas. Desuden åbnes der for indendørsindret for børn og unge under 18 år uden krav om coronapas. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

6. maj: Konferencer, spillesteder, teatre og biografer samt lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, åbnes med krav om coronapas. Desuden åbnes der for indendørs idræt for voksne over 18 med coronapas. Også her mangler det fortsat at blive afgjort, hvilke sportsgrene der er tale om.

21. maj: Med krav om coronapas åbnes de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, der endnu ikke er åbnet i de forgående faser. Herudover åbnes også indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zooer, legelande, daghøjskoler og aftenskoler.

