Frankrigs mest populære tv-vært skal forsvare sig mod anklager om voldtægt og seksuel chikane

De kvindelige journalister på Frankrigs største tv-station TF1 vidste, hvad det handlede om, når landets mest populære nyhedsvært bad dem indenfor på sit kontor med udsigt over en stor del af Paris.

Mønstret var det samme, beretter utallige kvinder, hvoraf flere i modsætning til kvinder i andre lignende sager har valgt at stå frem i pressen med navn.

Patrick Poivre d’Arvor spurgte angiveligt systematisk de yngre kvinder om deres privatliv. Manden med det vindende smil komplimenterede dem for deres udseende, og landets mest populære tv-figur endte med at tage om dem, berøre deres bryster og kønsdele uanset kvindernes protester.

»Det var umuligt ikke at ende i kassen med ham. Men det var lige så umuligt at sige det højt. Jeg sagde det ikke, for jeg vidste udmærket, at jeg ville fremstå som luderen og han som forføreren«, siger journalisten Hélène Devynck om manden, der mellem 1987 og 2008 flere gange om ugen præsenterede en af Europas mest set nyhedsudsendelser.

Men tavsheden blev brudt tidligere på året. 15. januar afslørede avisen Le Parisien, at journalisten og forfatteren Florence Porcel havde anmeldt Poivre d’Arvor, kendt som PPDA, for en voldtægt i 2004 og voldtægtsforsøg i 2009.