Forstander på filmskole stopper: »Jeg har været totalt uforberedt. Jeg har ikke vidst, hvordan jeg skulle tackle den her situation«

Efter en serie kritiske artikler i filmmagasinet Ekko har forstander Ellen Riis fra Den Europæiske Filmhøjskole valgt at stoppe. Hun bliver kritiseret for sin håndtering af en sag, hvor en elev klagede over en lærer. En håndtering, Ellen Riis erkender ikke har været optimal. »Jeg har ikke vidst, hvordan jeg skulle tackle den her situation«, siger hun.