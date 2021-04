Føler du dig også som en kakerlak? Corona har gjort vores liv til en Kafka-fortælling

Tænk, hvis det en dag skulle ske, at man vågner og føler, at noget med kroppen er fuldkommen galt. Til ens egen overraskelse er man ikke længere i stand til at stå op og gå på arbejde. Man begynder at frygte verden udenfor, så man gemmer sig under sengen, når familie og kolleger kommer og banker på døren. Efter noget tid er man slet ikke i tvivl: Kroppen er blevet stiv som et bræt. Simple ting som at gå må man lære på ny. Og hvad der er endnu værre: Pludselig forstår ingen, hvad man siger.

Om dagen kravler man bare rundt i lejligheden og efterlader spor af støv, nullermænd, madrester og affaldsstoffer. De mennesker, man kender, begynder at kalde en for et ’uhyrligt kryb’. Og isoleret, som man er, tager man andres blik og vender det indad, så man til sidst skammer sig over sig selv.

Hvis det lyder bekendt, er det, fordi det mareridt, som hovedpersonen Gregor Samsa vågner op til i Franz Kafkas ’Forvandlingen’, i grove træk er blevet til virkelighed for os alle.

Coronakrisen har forandret vores hverdag og gjort, at vi pludselig oplever en usædvanlig fysisk og social begrænsning. Vi er blevet fremmedgjorte over for hinanden og os selv. Knap tør vi kigge hinanden i øjnene og holder 2 meters afstand. Vi er foruroliget over vores forvandling.

Det er ikke mig, men den berømte franske filosof og videnskabsteoretiker Bruno Latour, som har fundet på denne fantastiske sammenligning. I sin nye bog ’Hvor er jeg?’, der udkom i Frankrig for nylig, antyder han, at vi frem til nu har læst Kafkas fortælling fuldstændig forkert.