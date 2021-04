Bettina Heltberg: Jeg må øve mig i at være venlig. Det ligger ikke til mig

Vi sætter milliarder af til nye veje og broer i Danmark, hører jeg, men når jeg ser ud over Østerbrogade fra vinduet, ser jeg samtidig, hvorfor der ingen ældre mennesker er på gaden.

Der er ingen med rollator, ingen dårligt gående, ingen med stok, ingen med noget som helst, der kunne indikere andet end atletisk springfærdighed. Ingen handikappede.

Og det skyldes jo, at Østerbrogade p.t., blandt andet af hensyn til de handikappede, er lukket. Kæmpemæssige rød-hvide hegn og afspærringer er sat for gaden, hvor man lige for øjeblikket er ved at ødelægge fortovet ned mod Trianglen.