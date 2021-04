BBC drukner i klager over massiv dækning af prins Philips død

Særlige sørgeudsendelser en hel fredag uden afbrydelse af reklamer, sørgemusik i radioen, hvis der da ikke var tavshed, og afbrydelser på børnekanalen.

Man kan ikke beklikke den statslige britiske station for tv og radio, BBC, for ikke at markere, at hertugen af Edinburgh, prins Philip, var død. Til gengæld kunne man tværtimod få den tanke, at det var lidt rigeligt at gøre ud af en prinsgemals død i en alder af 99 år.

Sådan er det i hvert fald gået i Storbritannien, hvor klagerne over den omfangsrige dækning af dødsfaldet på BBC blev så voldsom, at stationen måtte oprette en særlig hjemmeside til klagerne.

Lyttere og seere hidsede sig især op over de mange programmer, der udgik i radio og tv. Dødsfaldet betød, at man ikke kunne se britiske fuldtræffere som tv-serien ’EastEnders’, ’Gardeners World’ og finalen i køkkenkonkurrencen ’MasterChef’.

I stedet kunne man følge den fuldstændig identiske dækning af dødsfaldet på BBC One og BBC Two hele dagen, inklusive en ny dokumentar med interview med prins Charles og prinsesse Anne. Alt sammen ifølge BBC for at hylde prins Philips »liv og ekstraordinære indsats for offentligheden«.

Ifølge avisen The Independent har BBC afvist at kommentere de mange klager, ligesom stationen heller ikke vil oplyse, hvor mange protester mod programændringerne man har modtaget. Stationen er dog forpligtet til at oplyse om programmer, der har modtaget over 100 klager hver 14 dag. Næste rapport om slige sager skal foreligge på torsdag.

Nu er briterne begyndt at frygte for den massive tv-dækning, når prinsen skal begraves på lørdag under overværelse af blot 30 personer.