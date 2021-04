Politiken-fotograf har taget verdens bedste pressefoto

Det er et kram i en verden uden nærvær.

Billedet viser mødet mellem to mennesker, adskilt af et knitrende plastikforhæng, og fortæller en historie om vores længsel efter kærlighed og omsorg under en pandemi, der har holdt mennesker adskilt.

Nu er billedet, som er taget af Politikens fotograf Mads Nissen på en reportagerejse i Brasilien, blevet kåret som verdens bedste pressefoto.

Fakta Tidligere vindere De seneste tre års vindere af World Press Photo of the Year: 2020: Yasuyoshi Chiba (Japan) 2019: John Moore (USA) 2018: Ronaldo Schemidt (Venezuela) Danske vindere gennem tiderne: 2021: Mads Nissen 2015: Mads Nissen 2002: Erik Refner 2000: Claus Bjørn Larsen 1955: Mogens von Haven

Med prisen ’Photo of the Year 2021’ er det anden gang, Mads Nissen vinder hovedpræmien i den prestigefulde World Press-konkurrence, som anses for fotografernes ypperligste hæder.

Prisen blev annonceret i en onlineceremoni, hvor Mads Nissen takkede sin familie og sin arbejdsplads, Politiken.

Foto: Jacob Ehrbahn Mads Nissen var omgivet af familie, venner samt kolleger, da det blev offentliggjort, at han fik tildelt ‘World Press Photo of the Year’.

Han fortalte, at folk på ældrehjemmet i Brasilien havde fulgt med i ceremonien, og han mindede om, at billedet var et eksempel på håb midt i en katastrofe:

»Jeg håber, det kan være med til at inspirere folk til mere solidaritet og kærlighed i disse svære tider«, sagde Mads Nissen.

Blå bog Mads Nissen

41 år. Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole og var fotograf på Berlingske, inden han i 2014 kom til Politiken. I Danmark er Mads Nissen tre gange blevet kåret til Årets Fotograf og har to gange taget Årets Pressefoto. I alt har han vundet 20 priser i den danske pressefotograf-konkurrence. Det er tredje gang, han er nomineret i World Press Photo. I 2015 blev hans billede af to russiske homoseksuelle kåret til ’Verdens bedste pressebillede’. Billedet vandt også en 1. pris i kategorien ’Contemporary Issues’. Og i 2011 blev et af Mads Nissens billeder fra reportagen ’I Victorias navn’ belønnet med en 3.pris i kategorien ’Daily Life’.

Hans billede var en af hovedkonkurrencens seks finalister, der blev udvalgt blandt 74.470 indsendte fotografier fra 4.315 fotografer.

»På Politiken er vi utrolig stolte over at vinde ’World Press Photo’ 2021. Mads Nissens billede ’The first embrace’ indkapsler i én scene og én sekvens en hel verdens coronafølelser igennem et helt år«, siger ansvarshavende chefredaktør på Politiken, Christian Jensen.

»Billedet efterlader os med en dyb følelse af længsel efter et kram og nærhed – noget vi alle savner og lever uden nu – og det fremhæver den forfærdelige krise, der er i Brasilien. Det er desværre lige så vigtigt i dag, som dengang billedet blev taget i august 2020«.

Mads Nissen vandt også en pris for billedet i underkategorien ’general news’.

Første gang, han modtog hovedprisen, var i 2015 med et billede, der viste et ungt, elskende par i Sankt Petersborg, og som var med til at sætte fokus på undertrykkelse af lgbt+-personer i Rusland.

Mads Nissens vinderbillede fra 2015. Foto: Mads Nissen

Omsorg og empati

I efteråret 2020 rejste Mads Nissen til Brasilien med Politikens journalist Bo Søndergaard for at dokumentere, hvordan coronapandemien har ramt et land, hvor smitten har været ude af kontrol.

Midt i katastrofen fandt de også skyggen af håb.

Uden for São Paulo besøgte de et plejehjem, hvor personalet havde sat et plastikforhæng op, så beboerne kunne få mulighed for at kramme familiemedlemmer eller de ansatte.

På billedet, som Mads Nissen har givet titlen ’The first embrace’, tager sygeplejerske Adriana Silva da Costa Souza den 85-årige beboer Rosa Luzia Lunardi i sine arme.

Mads Nissen så, hvordan beboerne blev linet op og en efter en og kom frem for at modtage et kram gennem det knitrende forhæng.

»Nogle forstod knap nok, hvad der blev sagt til dem, men i det øjeblik, de kom ind i plastikken og fik et kram, så vidste de godt, hvad der skete. Så var det, ligesom om de her universelle følelser tog over«, siger Mads Nissen.

Det gav ham et »sug helt ind i maven«, da han bagefter kiggede i kameraet og så billedet, som nu har vundet den største internationale pris, der kan tildeles en pressefotograf.

»Det er først og fremmest vigtigt, at det er et billede, der er taget på en meget dyster baggrund med dødstal, der er på 3 millioner i verden nu, og mere end 350.000 af dem er i Brasilien«, siger Mads Nissen.

»Folk har mistet deres arbejde, folk har mistet hjem, folk har levet i isolation. Og midt i alt den mørke og smerte synes jeg, det her billede bringer et håb. Og en vej ud, som er omsorg, empati og solidaritet«.

I Danmark er Mads Nissen tre gange blevet kåret til Årets Fotograf og har to gange taget prisen for Årets Pressefoto. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole og var fotograf på Berlingske, inden han i 2014 kom til Politiken.

»At Mads Nissen har taget dette fotografi fortæller alt om, at han er verdens bedste fotograf. Og det fortæller, at vi på Politiken er blandt verdens førende, når det handler om fotografi og sanselig, visuel journalistik«, siger Christian Jensen.

Fire danske fotografer har gennem tiden vundet hovedprisen, siden World Press Photo første gang blev afholdt i 1955.