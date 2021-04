Dronning Margrethe: Folk må ikke få på fornemmelsen, at jeg trækker ord op af en bøtte

Dronning Margrethe har i sin tid som regent stillet op til utallige interviews, og mange spørgsmål er gennem årene gået igen.

Men stiller man op til interview, skylder man både sig selv og spørgeren at gøre sig umage med at forny sit sprog.

Det mener den danske dronning, der i anledning af sin 81-års fødselsdag i dag, fredag medvirker i radioprogrammet ’Klog på sprog’ på DR’s radiokanal P1.

Som følge af coronapandemien kan dronningen heller ikke i år fejre sin fødselsdag på normal vis.

Hun kommer ikke ud på balkonen under vagtskiftet på Amalienborg klokken 12. I stedet fejrer hun dagen privat på Fredensborg Slot.

I radioprogrammet taler hun med programmets vært, Adrian Hughes, om at give sine ord friskhed.

»Hun hader at genudsende sig selv, så hun forsøger hele tiden at finde på nye måder at udtrykke sig på«.

»Hun siger bogstaveligt talt, at ordene ikke må trække skind som sovs i en vindueskarm. Andre må ikke få en fornemmelse af, at hun trækker ordene op af en bøtte«, siger Adrian Hughes.

Han forklarer, at de fleste har en tendens til at formulere sig på samme måde, når de skal genfortælle store begivenheder i deres liv.

»Det problem har dronningen jo af den simple grund, at ingen kulstofbaseret livsform i Danmark er blevet interviewet mere end hende«.

»Du kunne tapetsere et mindre Amalienborg-palæ med alle de avissider, der er fyldt med hendes udtalelser. Og hun har altså kun ét liv at tage af«, siger han.

Når hun bliver spurgt til tronbestigelsen i 1972 eller mødet med prins Henrik, kunne dronningen sagtens vælge at henvise til svar, hun tidligere har givet, forklarer Adrian Hughes.

»Men hun stiller op til interview, får stillet spørgsmålene, og så må hun tænke: ’Okay, hvordan får vi svaret på det spørgsmål, så denne spørger får noget unikt med hjem?’. Det er meget imponerende«.

Adrian Hughes kalder interviewet med dronningen ’en masterclass i taleskrivning og erindring’.

Hun finder det underholdende at skrive taler, forklarer han, og det morer hende at formulere sig.

»Det er hendes variationer, der er fantastiske, for i essensen har hun sagt nøjagtig det samme mange gange. Det er en evne, som handler om nærvær og om at stille krav til sig selv«.

Foruden at tale et distinkt dansk og besidde et stort ordforråd er dronningens sprog meget fantasifuldt, mener radioværten.

»Hun finder meget nøjagtige billeder på det, hun gerne vil formidle. Hvis man skulle beskrive H.C. Andersen, kunne man så kalde ham en stork? Nej, siger hun, han var mere som en forpjusket hejreunge«.

»Det er en præcision i de sproglige billeder, hun bruger, som er meget enestående«.

Samtalen bliver bragt fredag fra klokken 11.00 til 12.00 på P1.

Interviewet kan efterfølgende også høres på DR Lyd, som findes på nettet og som app.

ritzau