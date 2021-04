3 hjerter: Bliver det nemmere at tale om analsex, hvis man rapper om det og tilfører lidt human beatbox?

Tyve minutter inde i digidramaet ‘Stav til sex’ røg jeg ud af Zoom og blev nægtet adgang til stykket. Efter lidt detektivarbejde fandt jeg ud af, at teatret havde måttet smide nogle rebelske drenge ud, fordi de havde terroriseret chatten med sjofle beskeder, skrevet ting som »b for banan i røven« (vel ikke så dårligt tænkt i et stykke, der vil stave sig igennem sexalfabetet). Ved en fejl måtte jeg så sone sammen med dem og altså ikke se teater. Før et par dage senere kl. 8.30, da der igen var seksualundervisning på skoleskemaet.

Seksualundervisning er netop, hvad ’Stav til sex’ rimelig klart deklareret er. Jeg husker min egen fra 1990’erne, da vores matematiklærer havde fået tjansen og gik ud sammen med os drenge, kiggede rundt på os og så helt lavmælt sagde: »I har allesammen prøvet at onanere«. Gud, hvor var det pinligt. Vi havde lige haft om spidsvinklede trekanter, og nu fortalte han om, hvordan man vasker tissemanden.

Mindst lige så svært som at undervise i sex må det være at gøre teater til seksualundervisning. Og seksualundervisning til teater. Enten vil man forsøge at møde de unge i øjenhøjde, eller også skal man tale til dem fra den pinlige voksne position. Jeg ved ikke, hvad der er værst. ‘Stav til sex’ vil det første, men er nok snarere det sidste – med didaktisk dialog og samtale, der ud fra et ikkeheteronormativt og sexpositivt udgangspunkt skal undervise i sex.

Vi møder to voksne (Laura Skjoldborg og Mikkel Becker Hilgart), der efter alt at dømme spiller teenagere, mens de altså også er kloge som voksne. Også musikken er ung, men ikke rigtig ung (Cher og Robyn). De har en samtale om sex og skal nu stave sig igennem sexalfabetet.