Teaterfolk har haft mareridt om det. Men nu er en anden virkelighed gået op for dem

Det kan umiddelbart lyde som en umulighed. Digitalt teater.

For i modsætning til film er scenekunsten som bekendt kendetegnet ved at foregå lige nu og her og i et fysisk rum. Og hvis man fjerner det, hvad er der så tilbage?

Ikke desto mindre har det seneste års tid, hvor pandemien ad to omgange har tvunget teatrene til i længere perioder at trække scenetæppet for, budt på masser af forsøg med digitalt teater.