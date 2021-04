Frontmand i ikonisk skotsk poprockband er død

Den tidligere frontfigur i Bay City Rollers, Les McKeown, døde tirsdag, skriver BBC. Han blev 65 år.

Den skotske popsanger var frontfigur i Bay City Rollers i bandets mest succesrige periode i 1970’erne.

Bay City Rollers står bag hits som ’I Only Wanna Be With You’, ’Bye Bye Baby’, ’Shang-a-Lang’ og ’Give a Little Love’. I 1974 ramte Edinburgh-bandet den amerikanske billboardliste med deres hit ’Saturday Night’. Bandet har solgt mere end 120 millioner plader over hele verden.

Efter fem år forlod Les McKeown Bay City Rollers i 1978 og forsøgte sig siden med en solokarriere. I 2015 vendte han tilbage til bandet, der spillede en række koncerter sammen, inden gruppens stifter, bassisten Alan Longmuir, døde i 2018.

Les McKeowns familie skrev torsdag på Twitter, at sangeren døde pludseligt i sit hjem tirsdag.