Vi ved for lidt om stjernekoreografens tragiske død og Det Kongelige Teaters aflysning til at skyde skylden på cancel culture

Jeg skriver denne kommentar på et underskud af viden. Kun de direkte involverede har konkret viden om, hvad der ligger til grund for Det Kongelige Teaters aflysning af balletforestillingen ’Frankenstein’ og stjernekoreografen Liam Scarletts tragiske død.

Omverdenen ved, at den 35-årige britiske koreografs familie uden at oplyse årsagen forrige lørdag meddelte, at han var død. Dagen forinden havde Det Kongelige Teater udsendt en pressemeddelelse, hvormed de aflyste balletforestillingen ’Frankenstein’, som Liam Scarlett skulle stå for næste år. Begrundelsen var ’uacceptabel adfærd’ over for flere af teaterets medarbejdere under et prøveforløb i 2018-19.

Når koreografens død kædes sammen med Det Kongelige Teaters aflysning, hænger det sammen med, at også Royal Ballet i London sidste år afbrød samarbejdet med Scarlett efter anklager om krænkende adfærd.