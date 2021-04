Tusindvis vil have forlag til at droppe bog af Trumps tro væbner

Mere end 200 ansatte hos det amerikanske bogforlag Simon & Schuster har skrevet under på en skriftlig anmodning om, at forlaget skal ophæve deres aftale med tidligere vicepræsident Mike Pence.

I starten af april 2021 kom det frem, at Mike Pence havde underskrevet en aftale med forlaget om at udgive to bøger, hvor aftalen, ifølge nyhedsmediet Vanity Fair, skulle indbringe Pence næsten 25 millioner kroner (4 millioner dollars) for de to bøger.

Mandag i denne uge landede en underskriftsindsamling hos de øverstkommanderende ved forlaget Simon & Schuster, hvor 216 medarbejdere og 3.500 underskrivere udefra forlangte, at forlaget generelt stoppede med at lave aftaler med tidligere medlemmer af Donalds Trumps administrationen og konkret annullerede Mike Pences kommende erindringsbog, skriver The Wall Street Journal.

Nogle af underskrifterne udefra er fra anerkendte forfattere, heriblandt National Book Award-vinder Jesmyn Ward.

Underskriftsindsamlingen advarer bestyrelsen mod »at behandle Trump-administrationen som et ’normalt’ kapitel i amerikansk historie« og kritiserer Mike Pence for at diskriminere minoritetsgrupper med racistiske og sexistiske politikker, skriver The Guardian.

»Da Simon & Schuster valgte at skrive kontrakt med Mike Pence, brød vi offentlighedens tillid i vores redaktionelle proces og modsagde åbenlyst tidligere erklæringer om, at vi støttede sorte og andre liv under strukturel undertrykkelse«, står der i brevet.

De 216 medarbejdere, der har skrevet under på brevet, svarer til 14 procent af hele medarbejderstyrken i forlaget.

»Han har skabt en karriere ved at diskriminere minoriteter«, står der yderligere i brevet om Mike Pence.

Ud over Mike Pence retter brevet sit pistolløb mod Simon & Schusters samarbejde med det lille konservative forlag Post Hill Press, som har udgivet bøger af den republikanske senator Matt Gaetz, som for nylig blev beskyldt for sexhandel af en 17-årig.

Det lille forlag har også planer om at udgive en bog af Jonathan Mattingly, som er en af de politibetjente, der sidste år dræbte den afroamerikanske Breonna Taylor med otte skud, da de stormede hendes lejlighed for at gennemføre en narkoransagning.