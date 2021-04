Intet koster mere pr. gram: En 12-årig dreng fandt det for 148 år siden i sin onkels papirer. Nu er verdens dyreste frimærke igen til salg

Det er altså underligt, hvad vi mennesker er villige til at betale formuer for. Det behøver ikke at være noget, vi kan bruge til noget. Og det skal hverken være pænt eller svært at fremstille, når bare det er sjældent. Der er åbenbart ikke ret meget her i verden, der tilfører genstande værdi som det, at der er knaphed på dem.

Og knaphed kan man roligt sige, at der er på det 1-cent frimærke fra den tidligere britiske koloni Guyana i Latinamerika, som blev fremstillet i 1856, da man nåede bunden i kassen med frimærker importeret fra London. Det ligner dårligt nok et frimærke, snarere en firkant, som et barn i al hast har klippet ud og dernæst klippet hjørnerne af. Og farvet. Alligevel er det formentlig lige nu den mest værdifulde genstand i verden målt på værdi per gram.

Frimærket ventes på en auktion i juni i New York at indbringe, hvad der svarer til mellem 70 og 100 millioner kroner, hvilket er omkring en milliard gange dets pålydende værdi. Og det er da også en lap papir af stor sjældenhed og med en fascinerende historie.

Frimærket er filateliens svar på ’Mona Lisa’, siger eksperten David Beech til The Guardian. Det er det mest kendte og suverænt dyreste frimærke i verden, og »det frimærke, som enhver filatelist og enhver samler har hørt om og set billeder af«, siger han.