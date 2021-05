Kun 2 procent af Månens kratere har kvindenavne. Nu gør amatørastronom oprør

En kunstner og amatørastronom fik et chok, da hun opdagede, hvor få kvinder, der har lagt navn til månekratere. Nu har hun startet projektet ’Women With Impact’ for at skabe opmærksomhed om underrepræsentation af kvinder inden for fag som teknologi og matematik.