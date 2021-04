Anklagerne mod Apple er alvorlige, men vil Vestagers nye træk rokke ved noget?

Når en iPhone-bruger gør, som 356 millioner mennesker har gjort – går i App Store og henter Spotify, verdens største musikstreamingtjeneste – så skal det oprindelig svenske firma betale 30 procent af indtægten til Apple. Og firmaet må ikke oplyse sine brugere om en billigere løsning for eksempel ved at købe abonnement over en hjemmeside.

Det har nu fået Spotify til at klage til EU, og EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestager har store bededag udsendt en pressemeddelelse, hvori hun skriver:

»App Store spiller en central rolle i dagens digitale økonomi, når vi skal handle, læse nyheder, hente musik eller film. Vores foreløbige undersøgelser viser, at Apple Store er en gatekeeper, brugeren ikke kan komme udenom, samtidig med at firmaets egen Apple Music er i konkurrence med andre musikstreamingtjenester. Ved at sætte hårde regler for konkurrenterne, opkræve høje gebyrer og forhindre brugerne i at finde billigere måder at få produktet på, forvrider Apple konkurrencen«.

Apple får nu materialet fra EU-Kommissionen og skal vende tilbage med deres svar. Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Apple allerede nu udtalt, at de ikke misbruger en monopolposition, men netop har lavet den digitale infrastruktur, der har gjort Spotify til verdens største musiktjeneste, mens Apple Music med 70 millioner brugere er på 8.-pladsen.

»Spotify er blevet den største udbyder af musikabonnementer i verden. Vi er stolte af den rolle, som vi har spillet i det«.