Billie Eilish om seksuelle krænkelser: »Mænd er meget svage. Jeg tror, det er så let for dem at miste grebet«

Seksuelle krænkelser finder sted overalt. I alle miljøer og for så godt som alle. I hvert fald kvinder.

Så udbredt mener sangeren og stilikonet Billie Eilish, at seksuelle krænkelser og overgreb er, kan man læse i et stort opsat interview i det kommende nummer af magasinet British Vogue, hvor den 19-årige stjerne ikke alene udtaler sig om overgreb og krænkelser, men også fortæller om sin nye sang om samme emne. Og så i øvrigt benytter lejligheden til at præsentere et dramatisk stilskift.

I sin nye single, ’You Power’, beskriver Billie Eilish et forhold præget af misbrug mellem en ældre og en yngre person, og sådan en oplevelse har hun også selv haft, fortæller hun i interviewet, hvor hun betegner sangen som »et åbent brev til folk, som udnytter andre – mest mænd«.

Og det sker langtfra kun i musikindustrien, siger hun.

»Det er overalt. Jeg kender ikke én pige eller kvinde, som ikke har haft en akavet oplevelse eller en virkelig dårlig oplevelse. Og også mænd – unge drenge bliver udnyttet konstant«, siger Billie Eilish til British Vogue.

Hendes egen oplevelse fandt sted for år tilbage. Og det var ikke i musikindustrien. Mere vil hun ikke sige. Ærindet er da heller ikke det enkelte tilfælde. Og slet ikke hendes eget. For, siger hun:

»Det er lige meget, hvem du er, hvordan dit liv er, din situation, hvem du omgiver dig med, hvor stærk du er, hvor skarp du er. Du kan altid blive misbrugt«.

»Mænd er meget svage«

Lige siden Billie Eilish brød igennem i en alder af 13 år med sin sarte originale stemme, er hun gået sine egne selvbevidste veje uden at lade sig styre. Hverken musikalsk eller i sin blotte fremtræden, hvor hun med sit grønne og sorte hår, posede bukser og løse hoodies er blevet betragtet som et symbol på, at mennesker og kroppe ikke behøver ligne hinanden til forveksling.

Derfor har det også vakt opsigt, at Eilish både på forsiden af magasinet, hvor interviewet bringes, og på flere fotos inde i bladet viser sig frem i en for popstjerner mere traditionel – men for hende dramatisk anderledes stil – med blondt hår, korset og tætsiddende, let transparente rober.

Da hun viste sit nye hår frem på Instagram, fik hun en million likes hurtigere, end det er sket for nogen anden. På seks minutter. Men hun er godt klar over, at ikke alle vil se billederne i British Vogue som den mest naturlige forlængelse af hendes opråb imod krænkelser og af det, folk mener, at hun plejer at stå for.

»Pludselig er du en hykler, hvis du gerne vil vise din hud, og du er nem, og du er en tøjte, og du er en luder. Hvis jeg er, så er jeg stolt. Jeg og alle de piger er strigler, og fuck it, you know? Lad os vende det om og blive stærke i det. At vise din krop og vise din hud – eller ikke – burde ikke koste dig respekt«, siger hun.

»Jeg mener virkelig, at det i bund og grund handler om, at mænd er meget svage. Jeg tror, det er så let for dem at miste grebet. »Forventer du, at en fyr vil lade være med at tage på dig, når du har den kjole på?« Helt ærligt, er du så svag? Come on! Så onaner dog!«.

Aldrig følt sig begæret

Men hvorfor så lige et korset? Selve symbolet på, at kvinder blev snøret ind for at behage mænd.

Fordi hun ville udforske korsettets skønhed, svarer hun først. I øvrigt var hun også draget af deres oprindelige restriktive funktion, tilføjer hun. Men: »Hvis jeg skal være helt ærlig over for dig...«, kommer det til sidst, »...så hader jeg min mave. Og det er derfor«.

For Billie Eilish er det ellers en befrielse offentligt at vise hud, forklarer hun, fordi hendes krop var selve årsagen til hendes depressioner, da hun var yngre. Og det var i virkeligheden derfor, at hun gik i poset tøj, fortæller sangeren, der ligefrem var såret over, at hun blev set som modpol til de sparsomt klædte poppiger. For, siger hun: »På grund af den måde, som jeg føler, at verden ser mig på, har jeg ikke rigtig følt mig begæret«.

Måske gør Billie Eilish altså bare, som hun plejer. Nemlig: Hvad hun selv har lyst til.

»Min pointe er, at jeg kan gøre, hvad jeg nu engang vil«, siger hun i interviewet.

»Det handler alt sammen om, hvad du har det godt med. Hvis du gerne vil have kirurgi, så få kirurgi. Hvis du gerne vil have en kjole på, som nogen synes, at du ser for stor ud i, fuck it. Hvis du føler, at du ser godt ud, ser du godt ud«.