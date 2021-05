Musikkens mastodonter er i fare. Men musikken lever derude

Varmen ramte mig pludselig bag på venstre ben. Jeg vendte mig om og så en ubestemmelig masse bane sig vej ned ad min læg mod mine sneakers. Så kiggede jeg op på den vaklende purunge pige, der stadig havde trevler af bræk hængende fra sin mund, mens fyren ved hendes side kæmpede en hård og udsigtsløs kamp for at holde hende stående.

»I’m sorry … hun er meget fuld og har taget stoffer«, forklarede han.

Koncerten med Solange, der knap var begyndt, var dermed overstået for min del. Heldigvis foregår Primavera-festivalen i Barcelona på kanten af Middelhavet, og der kunne jeg hale mine bukser halvt ned og vaske dem og mine sko så tilstrækkeligt, at jeg kunne udholde tanken om at blive hængende ved musikken resten af aftenen. Hvilket alle hypokondere, der får panikangst ved tanken om opkast, vil vide var en uhyre stærk selvovervindelse.

Siden den aften i Barcelona har jeg ikke været på festival. En temmelig trist afslutning på årtier fulde af lykkelige og uforglemmelige øjeblikke og musikalske stjernestunder ved scenerne. Men jeg har trods alt overlevet. Lidt af en bedrift, forstod jeg, da scener, telte, hegn og boder til sommerens planlagte festivaler – sådan cirka 75 i antal – i denne uge fik besked om, at de skal blive på lageret i endnu en sommer. For andet år i træk vil det, vi af uransagelige grunde kalder sommerlandet, ikke genlyde af levende musik. Og at dømme efter mediernes fremtrædende omtaler af det faktum er der tale om noget nær en national katastrofe.

Aflysningerne var trods alt ikke uventede. Corona, der desværre stadig i den grad findes, hopper gerne over hegn til campingområder uden at bære armbånd og gør endda sin entré i vip-områder med stor fornøjelse. Derfor kom den ventede udsættelse – for sent, måske, og med usikre økonomiske støtteordninger, der kan gøre overlevelse umulig for enkelte af arrangementerne.