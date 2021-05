Voldtægtforbrydelser i Folkhemmet er skrap tv-kost

Det gik helt over gevind for de fire svenske advokater i virksomheden Heder i første sæson. Men hvordan vil vi ikke afsløre her, i fald nogen skulle have lyst til at gå om bord i serien. Det kan nemlig stærkt anbefales.

Og den følgende sæson, som nu er landet, kan også rekommanderes på det varmeste, selv om det ikke er videre rart, hvad der sker omkring de dygtige jurister i den svenske hovedstad, Stockholm.

For det mentale klima i vort ellers så pæne naboland er meget langt fra Carl Larsson-idyl og hyggenygge med kanelbullar og lingonsylt. Det kan de fire hovedpersoner skrive under på. Eksempelvis stopfodres deres indbokse med de klammeste ukvemsord, når de har været i tv og fortalt om deres arbejde for at få sat voldtægtsforbrydere og andre krænkere bag lås og slå. De har ligefrem en konkurrence kørende om, hvem der får titlen ’Ugens luder’. Den tildeles den af dem, der har fået flest mails eller sms’er indeholdende den betegnelse.