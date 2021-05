Hvorfor ligger der en kummefryser begravet i Johannes Møllehaves have?

Stolt vandt jeg engang 200 kroner fra Johannes Møllehave, fordi jeg vidste, at den tysksprogede tjekkiske digter Rainer Maria Rilke havde lært sig dansk for at kunne læse ’Niels Lyhne’ på originalsproget.

Det var eneste gang, jeg vandt. Johannes havde immer et litterært spørgsmål, jeg ikke kunne svare på. Ellers talte vi om franske film, litteratur og den finurlige sprogfigur, oxymoron. Det græske ord for ’tossetale’, hvor mænd med begge ben på jorden ikke hænger på træerne. Møllehave kunne være en irriterende splint i røven, men også den mest rummelige ildsjæl og øjenåbner nogensinde. Generøs, gavmild og nogle gange genial som rimsmed og samfundsrevser. Forfatter til en god krimi med ritorneller a la Aarestrup. Frem for alt på egen mission for Vorherre.