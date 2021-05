Sprogforskeren: Jeg føler Stéphanie Surrugue!

Det måtte jo ske en dag. At jeg hørte ’Mads & Monopolet’ på P4 eller retteligen ’Sara & Monopolet’, som det jo hedder nu. Jeg har aldrig haft trang til at høre formatet, hvor kendisser diskuterer almindelige menneskers kedelige problemer, men nu var det store bededagsferie, og der skulle køres frem og tilbage til sommerhuset, så bilradioen fandt helt af sig selv ind på programmet.

Der var en lytter, der var træt af, at hendes far skrev grove og meget politiske kommentarer på Facebook, og hun var flov over, at andre skulle lægge øjne til hans udgydelser. Det diskuterede panelet i programmet så, og en af deltagerne, Stéphanie Surrugue, journalist og international korrespondent for DR, ytrede i den forbindelse:

»Jeg synes ikke, hun kan bestemme over sin fars gøren og laden på de sociale medier. Men jeg føler hende 110 procent«.

Jeg er fuldstændig enig med Surrugue i, at det er upassende at blande sig i, hvad ens voksne forældre skriver på Facebook, men jeg undrer mig over, hvordan Stephanie kan føle en lytter, når hun sidder i et DR-studie langt væk fra lytteren, der sikkert er ved at lægge tøj sammen i sit køkken i Holbæk.

Var det mon en fortalelse, så det, Surrugue egentlig ville sige, var, at hun kunne ’følge’ lytteren, altså »kunne forstå (og være enig i) en persons udtalelser, argumenter, synspunkter«, som der står i ordbogen? Eller er ’føle nogen’ et udtryk, hun har samlet op i Frankrig, hvor hun har boet længe?