Jeg tvang min familie til at se oscarfilm. En faldt i søvn, en anden røg på smartphonen, mens min mand sukkede og åd al chokoladen

Forleden fyldte jeg 56. Ikke ligefrem en begivenhed, der er værd at skrive om i avisen. Men fødselsdagen gav mig anledning til at overveje, om mit kritiske blik over årene er blevet en kende for kynisk.

Er det et tegn på tiltagende emotionel galvanisering og fremmedgørelse over for naturen, at jeg ikke er i stand til at mobilisere varme følelser for en blæksprutte?

Jeg forsøgte ellers at tilegne mig spruttesensitivitet ved at benytte mit fødselsdagsbestemmekort på at tvinge min familie til at se en af årets oscarvindere, Netflix-dokumentaren ’Hvad jeg lærte af en blæksprutte’.

Jeg ønskede mig, at vi sammen skulle synke ned i en magisk, lydløs undervandsverden foran den skærm i stuen, der til hverdag er reserveret til et uendeligt antal larmende fodboldkampe.