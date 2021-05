'Du kan hente din mand': Kendt digter dræbt i Myanmar – og afleveret til familien uden sine organer

Digtere og bloggere, teenagere og musikere. Selv tilfældigt forbipasserende og børn. Enhver, der kommer i vejen for Myanmars militærjunta, risikerer at blive ramt af den brutalitet, militæret har udvist, siden det 1. februar tog magten, og tusindvis dagligt er gået på gaden i protest.

Soldater og sikkerhedsstyrker svarer igen ved at skyde direkte ind i folkemængder, anholde, gennembanke eller simpelt hen vilkårligt likvidere folk. Og nu ser det ud til at have kostet livet for digteren Khet Thi, som blandt andet er kendt for at have skrevet et af oprørernes slagord: ’De skyder folk i hovedet. De ved ikke, at revolutionen sidder i hjertet’.