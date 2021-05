Popstjerner og publikum fejrede Brit Awards med stort koncerteksperiment

Brit Awards-vinderne Her kan du se aftenens vindere: * Bedste Album: ’Future Nostalgia’, Dua Lipa. * Bedste Britiske Single: ’Watermelon Sugar’, Harry Styles. * Bedste Kvindelige Solokunstner: Dua Lipa. * Bedste Mandlige Solokunstner: J Hus. * Bedste Britiske Gruppe: Little Mix. * Bedste Internationale Kvindelige Solokunstner: Billie Eilish. * Bedste Internationale Mandlige Solokunstner: The Weeknd. * Bedste Internationale Gruppe: Haim. * Bedste Nye Kunstner: Arlo Parks. * Kommende Stjerne: Griff. * Global Icon-prisen: Taylor Swift. Kilde: Reuters. Vis mere

Omkring 4000 mennesker var til stede, da sangerinderne Dua Lipa og Arlo Parks optrådte såvel som hev priser hjem ved Brit Awards i London tirsdag aften.

Det var den første større musikbegivenhed, der er blevet holdt indendørs i den britiske hovedstad i over et år som følge af coronapandemien.

Prisuddelingen løb af stablen i O2 Arena, og publikum behøvede hverken at holde afstand eller bære mundbind.

Showet, hvor også Billie Eilish og The Weeknd hev priser hjem, er en del af et forskningsprogram under den britiske regering, der skal se nærmere på mulighederne for at afholde større arrangementer med publikummer på en forsvarlig måde.

2.500 frontlinjearbejdere med gratis billetter

Publikummet til aftenens Brit Awards bestod af blandt andre 2,500 frontlinjearbejdere, som havde fået billetterne foræret.

»I aften ser vi frem mod en lysere fremtid«, sagde værten Jack Whitehall.

»Vi har et publikum, vi har popstjerner. Vi er tilbage«.

Billetindehavere skulle fremvise en negativ covid-19-test for at få adgang til O2 Arena, der har en kapacitet på omkring 20.000. Også efter showet skulle samtlige publikummer tage en test, ligesom at de skulle give deres kontaktoplysninger til arrangørerne.

»Det føles surrealistisk, fordi det er så længe siden«, fortalte Zunaira Faiz, som arbejder på et hospital i det nordlige London, ved sin ankomst til arenaen.

Den engelske sangerinde Dua Lipa, der vandt to priser for henholdsvis Bedste Kvindelige Solokunstner og Bedste Album for ’Future Nostalgia’, dedikerede sin optræden til frontlinjearbejderne.

»Jeg føler mig meget taknemmelig for at dele denne aften med dem«, sagde hun.

Hurtig vaccineudrulning har rullet restriktioner tilbage

Ligesom i flere andre lande har koncerter med publikum været fuldstændig bandlyst i Storbritannien under pandemien.

Men takket være en hurtig vaccineudrulning er flere restriktioner ved at blive ophævet i landet, og ifølge premierminister Boris Johnsons genåbningsplan kan blandt andet spillesteder se frem til at åbne dørene igen i næste uge.

Mens nogle af aftenens optrædener var live, var andre optaget på forhånd.

Den amerikanske sangerinde Taylor Swift blev den første kvindelige kunstner, som blev hædret med Global Icon-prisen. Blandt tidligere modtagere er David Bowie, Elton John og Robbie Williams.

»Jeg er virkelig stolt over at være en del af dette musikalske samfund - især i et år, hvor vi alle har haft ekstra meget brug for musikken«, sagde Swift, som havde taget rejsen fra USA til London for at deltage i showet og hylde frontlinjearbejderne.

Harry Styles vandt prisen for Bedste Single for ’Watermelon Sugar’, mens Little Mix blev den første kvindelige gruppe, som vandt prisen for Bedste Gruppe.

ritzau