Prins Harry: Livet i kongefamilien er som at være med i 'The Truman Show'

»Det er en blanding af at være med i ’The Truman Show’ og i en zoologisk have«.

Sådan opsummerer prins Harry i en ny podcast sin oplevelse af at være en del af det britiske kongehus, som han og hustruen, hertuginde Meghan, forlod i begyndelsen af 2020.

For dem, der ikke er så velbevandrede i samfundssatiriske blockbustere fra 1990’erne, kan det nævnes, at ’The Truman Show’ kort sagt handler om en mand (spillet af Jim Carrey), der lidt efter lidt indser, at han hele sit liv har været hovedperson i et realityshow, og at alle mennesker i hans liv er betalte skuespillere.

Prins Harry, der i dag bor i amerikanske Los Angeles med sin hustru og parrets 2-årige søn Archie, sender i podcasten desuden flere andre stikpiller til den royale institution og taler blandt andet om en »genetisk smerte«.

»Hvis jeg har oplevet en eller anden form for smerte eller lidelse på grund af den smerte og lidelse, som mine forældre (prins Charles og prinsesse Diana, red.) har lidt, så vil jeg være sikker på, at jeg bryder cyklussen og ikke videregive den smerte til mine børn«, lyder det fra prins Harry.

Endelig taler den 36-årige prins Harry i podcasten også om sin mor, prinsesse Diana, der led en tragisk skæbne som medlem af kongefamilien, efter at hun i 1981 blev gift med Harrys far prins Charles, og som i 1997 døde i et biluheld (ligeledes 36 år gammel) på flugt fra paparazzifotografer.

Han fortæller, at det allerede i hans 20’ere gik op for ham, at han, i lyset af hvad det havde gjort ved hans mor, ikke ønskede det »kongelige job«.

Prins Harry optræder i podcasten, hvori han taler med den amerikanske skuespiller Dax Shephard, i forbindelse med Harrys nye Apple TV+-serie om mentalt helbred, ’The Me You Can’t See’, som er lavet i samarbejde med Oprah Winfrey, og som får premiere i næste uge.

’The Me You Can’t See’ vil bestå af diskussioner om mentalt helbred med bidrag fra gæster, der på hver deres måde kæmper med den mentale sundhed. Blandt andre kendisser som Lady Gaga, Glenn Close og den olympiske bokser Virginia ’Ginny’ Fuchs vil medvirke i serien.