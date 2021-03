Angrebet på hertuginden blev dråben: »Han er jo i bund og grund blevet populær på et udøve voksenmobning«

Journalist og tv-vært Piers Morgan skabte stor ballade med sit angreb på hertuginde Meghan i morgenshowet ’Good Morning Britain’. Et angreb, der siden førte til hans afgang tirsdag. Det er langtfra første gang, den åbenmundede Piers Morgan modtager offentlige tæsk for sin journalistiske stil. Vi tegner et portræt at den tidligere konge af den britiske tabloidpresse.