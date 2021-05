Ekspert om ny app: »Ved første øjekast er det jo ret sindssygt. Som et afsnit af ’Black Mirror’«

»I kan bestemme, hvem jeg skal date, hvor vi skal tage hen, og om vi skal se hinanden igen«.

Sådan lyder det fra Jonathan Randall, der er forfatter og kunstner fra New York, mens han kigger ind i kameraet og afslutter sin introvideo på appen NewNew med ordene: »Tak, fordi du kiggede forbi min profil!«.

Jonathan Randall er en af flere såkaldte creators, der uploader videoer til NewNew, der kort fortalt handler om at hjælpe andre mennesker med at tage beslutninger.

Appen bliver beskrevet af dens skaber, Courtne Smith, som »et menneskeligt aktiemarked, hvor du køber aktier i rigtige menneskers liv for at kontrollere deres beslutninger og se resultatet«.

For i appen kan følgere bestemme, hvad creators skal gøre, ved at afgive stemmer, der per styk koster 30 kroner.

Et eksempel: 15-årige Lev Cameron, der har 3,3 millioner følgere på TikTok, spurgte sine følgere på NewNew, om han skulle lege tagfat eller spille rundbold. I baggrunden af videoen råbte alle hans venner: »tagfat!«.

Men sådan endte det ikke. Da afstemningen sluttede, havde følgerne stemt rundbold – også selv om Cameron ikke havde lyst til at spille rundbold, som han siger.

Umiddelbart når man kigger med i appen, lader der ikke til at være nogen former for begrænsninger for, hvad man kan spørge sine følgere om.

Jonas Ravn, der er seniorrådgiver i Center for Digital Pædagogik, finder appen en smule chokerende.

»Ved første øjekast er det jo ret sindssygt. Som et afsnit af ’Black Mirror’ (sci-fi tv-serie, red.)«, siger Jonas Ravn.

Appen er helt ny og er udkommet i en betaudgave – en form for prøveversion. I oplægget er den slet ikke tiltænkt hverdagsspørgsmål, såsom hvem man skal date, eller hvad man skal lave med sine venner, som ellers i øjeblikket er det, der fylder mest inde på appen.

Brugerne har magten

NewNew er derimod tiltænkt det kunstneriske lag, så fans kan have direkte indflydelse på bøger, film eller malerier fra kunstnere, de holder af.

»Det er fedt at vide, at din stemme betød, at en af dine yndlingskunstnere malede et kunstværk i blå og lyserød. Det er jeg sikker på, at mange mennesker vil synes godt om«, siger skaberen bag appen, Courtne Smith.

Og med det pitch fik appen også støtte i sværvægtsklassen. Blandt andre skuespiller Will Smith, medskaber af PayPal, Peter Thiel, og en fond, som støtter nyetablerede techvirksomheder, Andreessen Horowitz-fonden, har smidt penge i for at støtte tilblivelsen af appen. Og Snapchat har endda hjulpet med det tekniske arbejde.

Men det kan gå begge veje for appen, mener Jonas Ravn, som også pointerer, at det er nærmest umuligt at spå om, hvilke apps der bliver en succes i fremtiden.

»Appen kan gå to veje. Den kan blive det, den var tiltænkt, altså nå ud til de kunstneriske lag, hvor man som bruger kan påvirke den kunst, man holder af. Så kan jeg bedre forstå appen. Men den kan også blive en hverdagsapp, hvor der bliver stillet hverdagsspørgsmål, såsom hvem man skal date – så virker det langt ude og giver klart nogle moralske problemer«, siger Jonas Ravn.

»I sidste ende er det brugerne, der bestemmer, hvordan appen udvikler sig, ikke udviklerne«.