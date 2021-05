Ansatte på bibliotek blev kaldt nazister og landsforrædere og filmet til »skræk og advarsel«

De danske biblioteker er lettede over, at de ikke længere skal kontrollere coronapas for alle deres brugere, men kan nøjes med stikprøver. For nogle steder har kontrollen givet alvorlige konflikter.

I Næstved har bibliotekerne nu været nødt til at ansætte private vagter til opgaven efter en række episoder, hvor deres medarbejdere er blevet beskyldt for at være nazister og for at genindføre jødepasset.