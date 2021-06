Blød Beethoven-poesi over for Nielsens skæve vals

FOR ABONNENTER

Absolut musik’ kalder man klassisk musik uden ord eller teater. Musik, hvor hovedpersonerne er toner og rytmer, som man kan høre lave en handling, hvis man lukker øjnene og lytter godt efter.

Torsdag aften havde Copenhagen Phil i Tivoli valgt at sætte Beethovens violinkoncert og Carl Nielsens 3. symfoni med tilnavnet ’Espansiva’ over for hinanden som to vidt forskellige muligheder for at fordybe sig og lade sig røre og bevæge af musikkens egen handling.

Først hørte vi Beethovens violinkoncert, der med lange, slanke linjer af syngende og stræbende violinspil lagde sig smukt og blødt i salen som et billede på, hvordan modsætninger kan forenes efter lange udspil, forhandlinger, kommentarer og forbrødringer. Og derefter fik vi Carl Nielsens symfoni som en stribe episoder af vrængende og skæve ideer, der fik lov at ligge efter hinanden uden egentlig at forløses. Som en musikalsk kommentar til, hvordan livet i virkeligheden udvider sig, trækker sig sammen, skifter udtryk og forløber uden egentlig at give samlet mening til sidst.