Hun sætter fokus på vold mod kvinder: Louise overlevede 11 knivstik. Og at blive kastet ud fra altanen

Louise Makkonen Thagaard tror, nogen holdt hånden over hende den dag. At hun ikke døde, må skyldes, at nogen passede på hende. Hun havde 0,3 liter blod tilbage i kroppen, da hun blev fundet. Læger har fortalt hende, at har du under en halv liter tilbage i årerne, så dør du.

Det gjorde hun ikke.

Fra 3. juni kan portrættet af Louise Makkonen Thagaard ses ved Søpavillionen i København som en del af den udendørs fotoudstilling ’Red min søster’, der er arrangeret af organisationen Danner. Fotokunsten skal sætte fokus på kvinder, der har overlevet vold og drabsforsøg fra en tidligere partner. Som Louise Makkonen Thagaard.