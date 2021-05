Dansk fond under Kulturministeriet investerer offentlige midler i lande, der bryder menneskerettigheder

Lokale og Anlægsfonden under Kulturministeriet, der hvert år modtager omkring 85 millioner kr. af tipsmidlerne og uddeler dem til kultur- og fritidslivet, har en lang række tvivlsomme investeringer.

Fonden har blandt andet investeret i statsobligationer i Qatar, der har været udsat for voldsom kritik for brud på menneskerettigheder og for umenneskelig behandling af de folk, der har været med til at bygge de mange nye stadioner i ørkenstater til VM i fodbold næste år.

Ligesom fonden har investeret i statsobligationer i Rusland, Kina og Saudi-Arabien, hvor overholdelse af menneskerettigheder heller ikke er i høj kurs.