Roskilde Festival åbner pladsen til otte dage med koncerter, talks og kunst

Der er Suspekt og Tessa på plakaten, publikum med fadøl og ansigter, der ikke er dækket til af mundbind, og det kommer til at foregå midt på dyreskuepladsen i Roskilde.

Efter et forår præget af restriktioner og aflysninger, åbner Roskilde Festival nu op for otte endagsarrangementer i juni og juli med koncerter, kunst og forfattere under banneret Summer Days.

I alt 27 musiknavne skal optræde på tværs af de otte arrangementer, som løber fra den 24-27 juni og 1-4 juli. På plakaten er også pladeaktuelle Iceage, den fremadstormende trio Jung og metalbandet Orm, og imellem koncerterne vil der være taler fra forfattere som Anna Juul og Caspar Eric.

Summer Days i Roskilde Her er programmet 24. juni

ML Buch

Erika De Casier

Taler: Anna Juul

Smerz 25. juni

Amina

FVN

Talere: Bianca Bernardo Alcarez, Marek Azoulay Jørgensen

Branco



26. juni

Ganger

GRETA

Taler: Anna Bjerre Johansen

Joyce 27. juni (dagsprogram)

SULKA

Víík

Taler: Caspar Eric

Bremer/McCoy



27. juni (aftenprogram)

Orm

Xenoblight

Baest



1. juli

Slim0

Selma Judith

Talere: Emily Olander Christiansen, Nicolaj Laue Juhl & Olivia Koefoed Olesen

Iceage



2. juli

Sosa

Blikfang

Taler: Karen Dich

Suspekt



3. juli

Nadia Tehran

Larry44

Talere: Jawaher Mohammed & Rahima Abdullah

Tessa



4. juli

Reveal Party

Brimheim

Taler: Moeisha Ali Aden

Jung Kilde: Summer Days, hvor billetter kan købes. Vis mere

Anders Wahrén, som er programchef for Roskilde Festival, understreger, at det her ikke er festivalen, som man kender den, men at det var vigtigt at stable et alternativ på benene

»Summer Days er ikke – og skal ikke være – Roskilde Festival. For den kan vi ikke lave med alle de begrænsninger, vi skal navigere i. Men vi synes på den anden side set, at vi var nødt til at gøre noget for vores egen mentale sundhed, for de kunstnere, der på den her måde kan få en platform, men i høj grad også for de mange frivillige, som er vant til at være ude og gøre en forskel hver eneste sommer«, siger Anders Wahrén.

Op til 1000 gæster

Summer Days kommer til foregå omkring scenen Gloria, som ligger i en hal ved pladsens gamle staldområde. Til den første uges arrangementer vil publikum blive delt ind i fire sektioner af 200 gæster, som hver har tilkoblet deres eget udendørs område med bar og madboder.

Fra den 1. juli lempes publikumskravene, så man i anden uge af Summer Days kan samle folk i to sektioner af 500 mennesker. Gæster skal fremvise coronapas, men der vil ikke være krav om at bære mundbind under koncerterne.

Ud over et musikprogram, der også tæller Branco, Ganger, Jung og Smerz, vil området blive udsmykket af en række unge danske graffitikunstnere.

»Det har været rigtigt vigtigt for os at præsentere et relativt ungt program, og at vi på samme måde, som når vi laver vores store festival, kan give en platform til nogle af de kunstnere, der er på vej frem. Vi håber, at det her kan give en forløsning, hvor de endelig kan møde deres fans i en større koncertsammenhæng«, siger Anders Wahrén.

Allerede i slutningen af april stod det klart, at Roskilde Festival og landets andre store sommerfestivaler ikke vil kunne gennemføres med de publikumskrav og restriktioner, der er under regeringens retningslinjer for genåbningen.

Frem til 1. august må man ifølge planerne kun samle 2.000 mennesker til udendørs koncerter, og gæsterne skal være fordelt på sektioner med egen indgang, bar og toiletfaciliteter.

Anders Wahrén fortæller, at programmet for Summer Days først er faldet på plads inden for de sidste par uger, men at Roskilde Festival siden marts har arbejdet bag linjerne for at være klar med en alternativ plan.

»Vi har måtte revidere og tegne om rigtig mange gange, inden vi havde noget, der var så færdigt, at vi kunne gå i gang med den konkrete dialog med musikere og kunstnere«, siger Anders Wahrén.