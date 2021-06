Jeff Bezos, Bill Gates og Elon Musk står og hiver sig selv i pikken, mens dollarsedler regner ned over dem

Sofie er en helt almindelig »radikaliserende blondine«, og så er hun vært på ’Sexmagasinet’, et tv-program i tegneserieformat med emner som sex, makeup, film, musik og »selvfølgelig hardcore feminisme«. Og så er hele møllen tegneserietegneren Sofie Riise Nors’ debutbog, hvor hun rækker en stor fuckfinger til patriarkatet og forsøger at vriste sin og andres femininitet fri af kapitalismens kløer.

Heftigt selviscenesat pryder hun omslaget med lange kunstige negle, endnu længere – og lige så kunstigt – hår, funklende smykker og rød nedringet kjole. Hun ligner noget, nogle måske ville kalde en dulle eller en bimbo, og det er lige netop en af bogens kernepointer: at særlige former for feminin æstetik og fremtoning er højt belagt med fordomme – f.eks. om, at man er uintelligent og overfladisk, hvis man ser ud som bogens covergirl.

Det siger sig selv, at det ikke hænger sådan sammen i virkeligheden. Og så måske alligevel. For gennem film, musik og legetøj bliver vi fra barndommen podet med en bevidsthed om, at det, Sofie Riise Nors kalder hyperfemininitet, ikke kan hænge sammen med at være intellektuel, have holdninger og noget på hjerte. Med ’Sexmagasinet’ ønsker hun at reclaime, som det hedder, det feminine og fylde det med styrke, tanker og kampgejst.